На Украине готовят новые санкции против России (11)

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В мире | 30 августа 2018 года, 07:13

Правительство Украины подготовило новые санкции против России из-за моста через Керченский пролив. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на украинское министерство по делам неподконтрольных территорий.

Проект будет передан на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Отмечается, что санкции затронут 19 компаний, задействованных в строительстве Крымского моста.

Отмечается, что принятие проекта призвано «ограничить или прекратить экономические отношения (компаний, задействованных в строительстве — «Газета.Ru») со странами Евросоюза и США».

Ранее депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук призвал уничтожить Крымский мост «через союзников на Кавказе». В Крыму в ответ на это заявление назвали Мосийчука «террористом».

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

Источник: Газета.ru
Комментарии 11
В МИРЕ ЖИВОТНЫХ 3 часа назад
Не знаю как у вас...но у меня.при виде гос.номеров на авто с укр.флажком..возникает..какая-то неприязнь...
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Ж3 часа назад
Санкционер сраный,дяди ждут твоего адреса.Очень ждут!
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Ж3 часа назад
А они ещё под Европу канают,синий фон слева.Их ждёт та же участь,как и Турцию.Перед носом бубликом будут водить и не более.А народ то какой гнилой.
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