В Twitter может появиться подсказка, от кого из пользователей стоит отписаться
В мире | 30 августа 2018 года, 10:04
Twitter может начать советовать, от каких аккаунтов пользователям стоит отписаться.
Как сообщает онлайн-издание Slate, данная функция была доступна лишь небольшому числу пользователей на протяжении нескольких дней.
Рекомендации будут даваться по результатам исследования ленты пользователя и его взаимодействия с другими профилями.
На основе всех этих данных соцсеть предложит список аккаунтов, которые, возможно, неинтересны тому или иному человеку.
Какие выводы сделали в Twitter и будет ли окончательно введена такая возможность, не сообщается.
Источник: life.ru
Фото из Flickr/Matt Madd