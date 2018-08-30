Пентагон: США не смогут спастись от оружия России (27)
Глава северного командования вооруженных сил США и командования воздушно-космической обороны Северной Америки генерал Терренс О'Шонесси заявил, что Соединенные Штаты не смогут спастись от российского и китайского оружия в случае военного конфликта. Слова генерала приводит издание Military Times.
Данное заявление военный сделал во время 140-й конференции ассоциации национальной гвардии США. По его словам, в настоящее время ситуация с мировой оборонной безопасностью начала меняться.
"Раньше мы думали, что окружающие нас океаны и дружественные страны на севере и юге делают нашу страну недосягаемой, но все меняется, поскольку есть противники, которые сейчас действительно способны достигнуть нашей территории", — резюмировал О'Шонесси.
Также он подчеркнул, что Соединенным Штатам необходимо полностью пересмотреть свою оборонную стратегию.
Источник: Gazeta.ru
Фото из Flickr/2d Cavalry Regiment