Пентагон: США не смогут спастись от оружия России (27)

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В мире | 30 августа 2018 года, 08:57

Глава северного командования вооруженных сил США и командования воздушно-космической обороны Северной Америки генерал Терренс О'Шонесси заявил, что Соединенные Штаты не смогут спастись от российского и китайского оружия в случае военного конфликта. Слова генерала приводит издание Military Times.

Данное заявление военный сделал во время 140-й конференции ассоциации национальной гвардии США. По его словам, в настоящее время ситуация с мировой оборонной безопасностью начала меняться.

"Раньше мы думали, что окружающие нас океаны и дружественные страны на севере и юге делают нашу страну недосягаемой, но все меняется, поскольку есть противники, которые сейчас действительно способны достигнуть нашей территории", — резюмировал О'Шонесси.

Также он подчеркнул, что Соединенным Штатам необходимо полностью пересмотреть свою оборонную стратегию.

Источник: Gazeta.ru

Фото из Flickr/2d Cavalry Regiment

Комментарии 27
Патриот 2 часа назад
Мало того что не смогут спастись, в случае агрессии Америка перестанет существовать как государство!
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Патриот 2 часа назад
Защитник хренов! Защищаться он собрался до последнего латышского солдата а американцы попрыгаю в самолёты и полетят к себе домой оставив голое поле и два с половиной придурка латыша как ты! Идиот!
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Читатель2 часа назад
Ну что же, очень хорошая новость. Теперь амеры тысячу раз подумают прежде чем осуществлять свою анрессивную деятельность.
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