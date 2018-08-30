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В Шведском городе Гетеборг крошечная обезьяна вида мармозетка Гёльди сбежала из зоопарка, пишет The Local.

Несколько часов спустя ее обнаружили в фаст-фуд кафе при поедании картофеля фри.

Сотрудники кафе вызвали полицию, но отметили, что мармозетка не вызвала много шума, а, напротив, поразила всех своими манерами.

Пресс-секретарь местной полиции сообщил, что животное уже вернули в зоопарк. По его словам, у следствия есть подозрения, что обезьяна не могла сама добраться от зоопарка до кафе, предстоит выяснить, как и кто доставил ее туда.

Мармозетка Гельди — вид приматов из семейства игрунковые, считается редким видом. Это обезьянка очень маленьких размеров, тело длиной всего около 20 сантиметров.

Источник: Gazeta.ru

Фото из Flickr/Michael Ransburg