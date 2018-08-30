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Эстрадный певец, народный артист СССР Иосиф Кобзон умер на 81-м году жизни. Об этом ТАСС сообщила помощница супруги певца.

"Иосиф Давыдович скончался", - отметила собеседница агентства. Место и время прощания с артистом станет известно позднее.

В 2005 году врачи выяснили, что Кобзон страдает онкологическим заболеванием, певец перенес не менее двух операций, а также сеансы химиотерапии. В 2015 году он получил визу для лечения в Италии, несмотря на то что включен в список персон нон грата в Евросоюзе из-за позиции по Крыму и Донбассу.

Последний раз Кобзон был госпитализирован 26 июля, его состояние тогда оценивалось как тяжелое, но стабильное.

Кобзон родился 11 сентября 1937 года на Украине в городе Часов Яр Донецкой области, петь начал с раннего детства. Еще в девятилетнем возрасте он выступил в Кремле перед секретарем ЦК ВКП(б) Иосифом Сталиным, исполнив песню "Летят перелетные птицы".

Гастрольная деятельность Кобзона продолжалась более полувека. В 2012 году артист заявил, что закончит свою концертную деятельность в день своего 75-летия 11 сентября 2012 года сольным концертом в Государственном Кремлевском дворце, однако и после этого продолжал выходить на сцену, путешествовать по России с гастролями.

Кобзон — лауреат Государственной премии СССР, премии Ленинского комсомола, премии правительства России. Он также был награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» третьей, второй и первой степени.

В 1990 году он стал депутатом Верховного совета СССР. С 1995 года он был депутатом Госдумы.