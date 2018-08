В мире |

Американский телеканал CNN ответил в твиттере президенту США Дональду Трампу на его обвинения в публикации недостоверной информации.

«Не делайте ошибки, господин президент, CNN не лжет. Мы сообщаем новости. И мы рассказываем, когда люди во власти лгут. CNN по-прежнему придерживается собственных репортажей и репортеров. Многие из них в этой истории могут быть дураками, но Карл Бернштейн не является одним из них», — написал CNN в твиттере.

Make no mistake, Mr. President, CNN does not lie. We report the news. And we report when people in power tell lies. CNN stands by our reporting and our reporters. There may be many fools in this story but @carlbernstein is not one of them.