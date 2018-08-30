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Итальянский архитектор и инженер Риккардо Моранди (1902 - 1989), автор проекта обвалившегося автомоста близ Генуи, еще 37 лет назад сообщал властям о быстром износе материалов, из которого он был сделан.

Доклад Моранди содержится среди документов, конфискованных Финансовой гвардией в Министерстве транспорта и по инфраструктурам в рамках расследования трагедии, сообщает ТАСС со ссылкой на эфир телеканала TGCom24 за 30 августа.

По данным канала, еще в 1980-х годах Моранди писал о "более быстром, чем ожидалось, старении и износе материалов". В последние годы инженеры, проводившие оценку состояния эстакады протяженностью чуть более одного километра, расположенной на высоте 90 метров, не раз указывали на ее недостаточную безопасность и необходимость ремонтных работ. Этот объект транспортной инфраструктуры был построен в 1967 году и часто назывался по фамилии архитектора - мост Моранди.

14 августа близ итальянского города Генуя обрушился длинный пролет моста, по которому проходит скоростная трасса A10 (Генуя - Савона, европейский маршрут Е80). В момент происшествия на нем находилось более 30 легковых автомобилей и три грузовика. В результате катастрофы погибло 43 человека.

Одной из версией причин обвала называется образование "воздушного пузыря" в обвалившемся поддерживающем столбе.

Как ранее сообщал министр транспорта и по инфраструктурам Данило Тонинелли, до 1 сентября представители обслуживающей сеть итальянских автодорог компании Autostrade per l'Italia должны предоставить полный отчет о графике проводившихся профилактических работ. Уже решено, что оставшаяся часть моста будет разобрана, а вместо него построят новый. При этом город срочно нуждается в реконструкции трассы, важной транспортной артерии для всего региона, соединявшей северные приморские районы с центром и югом Апеннин.

Следователи, ведущие расследование по факту непреднамеренного убийства, пока не назвали ни число, ни имена фигурантов, которым могут быть предъявлены обвинения.

Источник: NEWSru.com