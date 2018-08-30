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Видеоплатформа Facebook Watch с 30 августа станет доступна пользователям со всего мира, сообщает Variety.

Facebook Watch работает на базе соцсети. На ней компания публикует собственные телешоу, а также контент от партнеров и брендов. До этого видео на Facebook Watch могли смотреть только американцы и жители еще нескольких стран.

Также пользователи могут заводить на Facebook Watch видеоблоги и монетизировать свое творчество. Заявляется, что авторы получают до 55% доходов от рекламы, остальные 45% себе забирает Facebook.