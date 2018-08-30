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В российских СМИ появились три новые фотографии премьер-министра России Дмитрия Медведева, датированные 28 августа, первые снимки после двухнедельного отсутствия, пишет TopNews.

В пресс-службе российского правительства ранее объяснили отсутствие начальника на публичных мероприятиях спортивной травмой — при этом ни ее характер, ни вид опасного вида спорта названы не были. Блогеры изучили снимки и сразу построили целый ряд предположений. Для этого они сравнили официальные кадры с премьером, датированные 28 августа, с предыдущими, от 13 и 14 августа.

"Накануне Медведева впервые после загадочного отсутствия показали "крупняком" федеральные каналы. И вот каким предстал премьер: правая бровь значительно выше левой, над ней явный шрам или хорошо замаскированный синяк, и самое важное в этой истории - дикция. Медведеву явно было трудно говорить, правая часть рта двигалась с трудом, премьер делал паузы и аккуратно произносил слова, интонационно паузы в непривычных для его хорошо поставленной речи местах", - пишет телеграм-канал Преемник.

Авторы поста делают вывод, что налицо либо микроинсульт, либо сильная травма правой части лица.

Ситуация вызвала массу комментариев в соцсетях: «Какой-то он опухший, не похож на себя. Это точно Медведев?», «Его случаем не подменили? Форма черепа не та», «Судя по последней фотке, у Медведева была серьезная травма печени», «Может быть, он перенес инсульт?».

Один из пользователей даже предположил, что у Медведева самое обычное лицо человека, которого выводили из запоя медикаментозным способом.

Фото: РИА Новости/Александр Астафьев