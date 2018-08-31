106-летняя мать Маккейна посетит похороны сына (3)

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В мире | 31 августа 2018 года, 08:34

Мать скончавшегося от рака мозга сенатора США Джона Маккейна — Роберта Маккейн, которой 106-лет, посетит похороны сына, пишет Today.com.

Роберта Маккейн будет на похоронах сына 2 сентября в Вашингтоне, где она сейчас живет, а затем отправится на траурную церемонию недалеко от города — в Аннаполис, где тело американского сенатора будет захоронено.

Отмечается, что мать Маккейна не посетила поминальную службу в Аризоне 29 сентября. В одном из интервью мать призналась, что независимо от возраста, называла своего сына всегда «Джонни», добавляет издание.

Американский сенатор Джон Маккейн будет похоронен 2 сентября на территории Военно-морской академии в Аннаполисе. 31 августа гроб с телом Маккейна будет выставлен в центральной ротонде Капитолия. На следующий день в Кафедральном соборе Вашингтона состоится национальная мемориальная служба.

Джон Маккейн скончался 25 августа. В 2017 году у сенатора диагностировали неизлечимую форму опухоли мозга. За день до кончины от отказался от дальнейшего лечения.

Источник: Газета.ru
Комментарии 3
Патриот 2 часа назад
Да чтоб он раз сто в гробу перевернулся! Террорист херов!
3
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майк2 часа назад
прямо новсть века! да насерить на него..он свое пожил...
1
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Вьетнам не наш 1 час назад
Получив информацию о том, что американский сенатор Джон Маккейн скончался 25 августа 2018 г. в собственном доме после продолжительной болезни, 27 августа 2018 г. Премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук и Председатель Национального собрания Вьетнама Нгуен Тхи Ким Нган направили телеграммы соболезнования семье сенатора Джона Маккейна и руководителям Сената США.

В тот же день Вице-премьер, Министр иностранных дел Вьетнама Фам Бинь Минь направил семье сенатора Джона Маккейна телеграмму соболезнования и сделал запись в траурной книге в Посольстве США в Ханое.

27 августа 2018 г., отвечая на вопросы корреспондентов о кончине Джона Маккейна, официальный представитель Министерства иностранных дел Вьетнама Ле Тхи Тху Ханг заявила: «Мы выражаем самые глубокие соболезнования семье сенатора Джона Маккейна и Конгрессу США. Сенатор Джон Маккейн является выдающимся представителем поколения парламентариев – ветеранов войны во Вьетнаме, он играл передовую роль и внес большой вклад в исцеление ран войны, нормализацию и установление всестороннего партнерства между Вьетнамом и США. Мы уважаем усилия сенатора Джона Маккейна по строительству и развитию отношений между Вьетнамом и США за последние десятилетия».
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