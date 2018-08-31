106-летняя мать Маккейна посетит похороны сына (3)
Мать скончавшегося от рака мозга сенатора США Джона Маккейна — Роберта Маккейн, которой 106-лет, посетит похороны сына, пишет Today.com.
Роберта Маккейн будет на похоронах сына 2 сентября в Вашингтоне, где она сейчас живет, а затем отправится на траурную церемонию недалеко от города — в Аннаполис, где тело американского сенатора будет захоронено.
Отмечается, что мать Маккейна не посетила поминальную службу в Аризоне 29 сентября. В одном из интервью мать призналась, что независимо от возраста, называла своего сына всегда «Джонни», добавляет издание.
Американский сенатор Джон Маккейн будет похоронен 2 сентября на территории Военно-морской академии в Аннаполисе. 31 августа гроб с телом Маккейна будет выставлен в центральной ротонде Капитолия. На следующий день в Кафедральном соборе Вашингтона состоится национальная мемориальная служба.
Джон Маккейн скончался 25 августа. В 2017 году у сенатора диагностировали неизлечимую форму опухоли мозга. За день до кончины от отказался от дальнейшего лечения.
В тот же день Вице-премьер, Министр иностранных дел Вьетнама Фам Бинь Минь направил семье сенатора Джона Маккейна телеграмму соболезнования и сделал запись в траурной книге в Посольстве США в Ханое.
27 августа 2018 г., отвечая на вопросы корреспондентов о кончине Джона Маккейна, официальный представитель Министерства иностранных дел Вьетнама Ле Тхи Тху Ханг заявила: «Мы выражаем самые глубокие соболезнования семье сенатора Джона Маккейна и Конгрессу США. Сенатор Джон Маккейн является выдающимся представителем поколения парламентариев – ветеранов войны во Вьетнаме, он играл передовую роль и внес большой вклад в исцеление ран войны, нормализацию и установление всестороннего партнерства между Вьетнамом и США. Мы уважаем усилия сенатора Джона Маккейна по строительству и развитию отношений между Вьетнамом и США за последние десятилетия».