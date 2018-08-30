Пугачева и Галкин отреагировали на смерть Кобзона
Шоумен Максим Галкин от своего лица и от лица своей супруги Аллы Пугачевой высказался по поводу смерти народного артиста СССР Иосифа Кобзона.
Слова памяти Галкин опубликовал в своем инстаграме. По словам Галкина, именно Кобзон много десятилетий подряд олицетворял российскую эстраду, стал символом и опорой советской сцены.
«Пел всегда, для всех, в песни находил смысл жизни и лекарство от смерти. С прекрасным чувством юмора и энергией, которой хватало не только для сцены, семьи, но и для политики и общественной жизни», — написал Максим Галкин, добавив, что Иосиф Кобзон заботился о тех, кто «терял власть и становился ненужным». «Один из Атлантов, державших наше сценическое небо, опустил свои уставшие плечи», — заключил Галкин.
Ушёл из жизни Иосиф Давыдович Кобзон. Человек, олицетворявший на протяжении многих десятилетий нашу эстраду, ставший символом и опорой советской сцены, человек неравнодушной к участи других. Пел всегда, для всех, в песни находил смысл жизни и лекарство от смерти. С прекрасным чувством юмора и энергией, которой хватало не только для сцены, семьи, но и для политики и общественной жизни. Хлопотал за многих, помогал, умел общаться с властью и с людьми, которые власть выбирают. Не предавал тех, кто власть терял и кто становился ненужным ни новой власти, ни тем, кто её выбирал. Уникальный человек, вряд ли такой когда-либо ещё появится на нашей сцене. Прощайте, Иосиф Давыдович! Царствие Вам небесное! Вас будет не хватать. Один из Атлантов, державших наше сценическое небо, опустил свои уставшие плечи. Максим, Алла, дети Соболезнования от всей нашей семьи Нелли и всем родным Иосифа Давыдовича. Душой с вами!
Иосиф Кобзон скончался 30 августа в одной из московских клиник. Долгие годы он боролся с онкологическим заболеванием.
Смерть эстрадного певца, народного артиса СССР Иосифа Кобзона является огромной потерей для музыкального искусства и культуры в целом. Об этом радио Baltkom заявили друзья артиста, а также его коллеги по сцене.
Фото: ibirzha.kz