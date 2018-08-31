Молодая актриса обвинила Жерара Депардье в изнасиловании (7)

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В мире | 31 августа 2018 года, 09:26

Прокуратура Парижа начала предварительное расследование обвинений в сексуальных домогательствах и изнасиловании против французского актера Жерара Депардье.

Обвинения были выдвинуты в понедельник 22-летней французской актрисой, имя которой не сообщается, однако известно о них стало только сейчас.

Сам Депардье все обвинения отвергает, сообщил его адвокат агентству Франс пресс.

"Жерар Депардье потрясен. Это обвинение противоречит тому, кто он есть, и тому, что он уважает", - сказал адвокат.

По его словам, Депардье подтверждает, что знаком с девушкой, однако полностью отвергает любую агрессию и насилие по отношению к ней.

По данным французских СМИ, девушка сообщила о двух инцидентах, которые произошли в августе в парижском доме Депардье во время репетиций.

По данным источников газеты Parisien, 69-летний Депардье был другом отца девушки.

Источник: Русская служба BBC

Фото: flickr.com/Donald Trump

Комментарии 7
Домовой2 часа назад
Появившаяся последнее время на Западе и в США тенденция обвинять состоятельных возрастных мужиков в изнасиловании уже давно переходит все нормальные мыслимые границы. Вот уже и до Депардье какая-то 22-летняя "сучка" добралась. Вы видели последние фотографии Депардье, которому в декабре исполнится 70 лет? Да он ФИЗИЧЕСКИ уже не в состоянии кого-либо изнасиловать, даже если бы очень захотел! Абсурд полнейший! Тем более, верна поговорка: " Сука не захочет-кабель не вскочит ".
Очередная сучка бабла захотела, да ещё и бесплатно пропиариться, как это у них принято и как наши политики у них собезьянничали, городя какую-либо чушь.
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Дуся1 час назад
У меня вопрос : почему в домогательствах и изнасилованиях обвиняют только очень богатых или имеющих очень большую власть, а значит и большие деньги? Причём домогательства почему-то были в далёком прошлом, в таком далёком, что уже и доказать ничего нельзя.
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Патриот 2 часа назад
И ДНК взяли, заявление было вовремя подано и все заснято на камеру? Депардьё просто попал под жирнова каких то разборок. Захотят, посадят. Не захотят не посадят. Гейропейская дерьмократия.
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