На обложке Cosmopolitan появилась 150-килограммовая модель (4)

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В мире | 31 августа 2018 года, 12:26

На обложке британского журнала Cosmopolitan появилась модель plus-size Тесс Холлидей. Фото нового выпуска опубликовано в инстаграме журнала.

«Я реально стала космогерл! Не могу поверить в это! Спасибо редакции журнала! Если бы я увидела подобное тело, когда была юной девочкой, это изменило бы мою жизнь», — отреагировала Холлидей на своей странице.

Она отметила, что надеется, что это событие поможет кому-то принять и полюбить себя.

Подписчики в основном с восторгом отнеслись к появлению Холлидей на обложке.

Тесс Холлидей — известная на весь мир модель plus-size. На ее профиль в инстаграме подписаны более 1,6 млн человек. Вес девушки — около 155 килограммов при росте 160, и она считается самой полной манекенщицей мира.

Источник: Газета.ru

Фото: flickr.com/BipHoo Company

Комментарии 4
Райбек3 часа назад
Свинья поросная, а не модель. Разрисованная поросная свинья! А производители фастфуда, из за которого люди жиреют, продвигают культ жирного тела, типа это красота и здоровье. Лишь бы скупали их дерьмо. Бараны на это ведутся и жрут тоннами фри, гамбургеры и колу. А потом ходят по улице как свиньи с жирной жопой, на посмешище другим.
Тьфу бля.

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И кто же 2 часа назад
...Просил её столько жрать?
Хотя в нашем правительстве все такие. Только жрать,ср@@ть, и размножаться.Постоянная борьба за корыто и постоянное повышение зарплат.Не хватает наверное,все бедствуют.
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Алекс2 часа назад
Отвратительно...
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