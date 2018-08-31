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Представители общественной организации "За русский язык" ("ЗАРЯ") в Молдавии планируют за три месяца собрать 500 тысяч подписей в поддержку статуса русского языка в республике, как средства межнационального общения.

Конституционный суд Молдавии 4 июня признал устаревшим закон о функционировании языков, который был утвержден еще во времена СССР. Этот документ гласит, что русский язык на территории Молдавии является средством межнационального общения.

"Мы рассчитываем до конца ноября собрать 500 тысяч подписей в защиту русского языка. Они будут переданы правительству и парламентскому большинству, чтобы они увидели, чего хотят граждане Республики Молдова. Мы надеемся, что государственным языком будет признан молдавский язык на основе латинской графики, а русский язык вновь получит статус официального языка межнационального общения", — заявил председатель организации "ЗАРЯ" Михаил Ахремцев.

По его словам, сбор подписей начнется в сентябре и будет поэтапно проходить по всей Молдавии, а также среди представителей молдавской диаспоры в других странах, в том числе в России.

Источник: ria.ru

Фото: pixabay.com