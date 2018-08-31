Трамп назвал расследование спецпрокурора Мюллера незаконным (1)
В мире | 31 августа 2018 года, 15:02
Американский лидер Дональд Трамп в интервью агентству Bloomberg назвал незаконным расследование спецпрокурора Роберта Мюллера по якобы имевшему место вмешательству России в президентские выборы США 2016 года.
По мнению Трампа, расследование не имеет законных оснований. Также глава Белого дома добавил, что назначения спецпрокурора "никогда не должно было произойти".
Трамп также заявил, что с самого начала не вмешивался в расследование по данному делу, однако не исключил изменения ситуации.
Отмечается, глава Белого дома ушёл от ответа на вопрос, будет ли давать показания Мюллеру по делу "вмешательства РФ" в американские выборы.
Источник: life.ru
Фото: pixabay.com
Es tomèr ASV tieslietu sistèmai uzticos vairàk kà Trampam. Iespèjams, ka tomèr sadarbojàs ar Putina dienestiem. Pàràk daudz dìvainìbas vina darbìbà neraksturìgas ASV prezidentiem.
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