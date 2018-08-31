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Президент Кении Ухуру Кениата не смог сразу вспомнить имя бывшего главы МИД Великобритании Бориса Джонсона, после чего окрестил его «парнем с великом». Об этом пишет The Independent.

В материале отмечается, что глава государства, судя по всему, сымитировал свою забывчивость, чтобы посмеяться над политиком. Во время пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй Кениата вспомнил о визите бывшего главы МИД. «В прошлом году, если вы помните, тогдашний глава Форин-офиса Борис... Борис... Борис Джонсон... Тот парень с великом был здесь», — сказал он.

Джонсон ушел в отставку 9 июля. Он возглавлял внешнеполитическое ведомство Великобритании чуть меньше двух лет.

За годы работы на различных постах он не скупился на язвительные комментарии, не обходя стороной политиков, глав государств и премьер-министров. В частности, интерес британской королевы Елизаветы II к странам бывшей империи объяснял любовью к «ликующим толпам размахивающих флагами негритят». При этом он употреблял слово piccaninny, появившееся еще в XVIII веке и в современном английском несущее пренебрежительно-оскорбительный оттенок.

Источник: lenta.ru

Фото: Flickr/alan merson