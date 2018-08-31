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Рефери Английской премьер-лиги (АПЛ) Бобби Мэдли был отстранён от работы из-за шутки про инвалидов, опубликованной в социальных сетях.

Как сообщает The Times, Мэдли отправил в Snapchat картинку, где был изображён человек с ограниченными возможностями, с подписью: "Я бы победил его в забеге на школьный день спорта".

В этой связи было проведено дисциплинарное слушание, по итогам которого 32-летнего рефери уволили.

Теперь Мэдли пробует продолжить карьеру в Норвегии.

Источник: life.ru

Фото: pixabay.com