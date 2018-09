В мире |

Глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Александр Захарченко погиб в результате взрыва в кафе "Сепар",в нескольких сотнях метров от своей резиденции. Министр доходов и сборов Тимофеев — ранен, сообщает агентство РИА Новости.

Корреспондент РИА Новости передает, что территория вокруг кафе оцеплена. На месте работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов.

Позднее стали известны обстоятельства гибели Захарченко.

Источник в силовых структурах ДНР сообщил «Интерфаксу», что 42-летний Захарченко умер из-за черепно-мозговой травмы, полученной в результате взрыва.

По словам собеседника агентства, травма была не совместима с жизнью.

Также сообщается, что два человека, сопровождавшие главу ДНР, получили тяжелые ранения и были госпитализированы. Среди них — вице-премьер и министр доходов и сборов республики Александр Тимофеев. Имя другого пострадавшего не называется.

По данным источников, уже задержаны подозреваемые — украинские диверсанты и связанные с ними лица.

В покушении на главу ДНР Александра Захарченко подозревают одного из его охранников. По данным источников Life.ru в силовых органах ДНР, в покушении на Захарченко подозревают его охранника, который исчез с места взрыва. Сейчас перекрыты все пропускные пункты на границе ДНР с Россией и Украиной для розыска подозреваемого.

Как сообщает телеграм-канал "Незыгарь" со ссылкой на источник, Захарченко пришел в ресторан "Сепар" помянуть скончавшегося накануне певца и депутата Госдумы Иосифа Кобзона. Сообщается, что мероприятие было организовано личной охраной главы ДНР.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что есть все основания считать, что за гибелью главы самопровозглашённой Донецкой народной республики Александра Захарченко стоит киевский режим.

"Есть все основания полагать, что за его убийством стоит киевский режим, который не раз использовал подобные методы устранения инакомыслящих и неугодных", — цитирует РИА Новости Захарову.

Позднее стало известно, что правоохранительные органы установили личности террористов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы республики Алёну Алексееву.

"По горячим следам правоохранителям удалось установить личности террористов. По данным силовиков, взрыв был произведён по заказу СБУ", — сказала она.

По ее словам, украинские власти не способны сражаться в открытую и действуют «исключительно антигуманными террористическими методами».

Гибель Захарченко прокомментировали в СБУ.

"У нас есть основания считать, что смерть Захарченко может быть результатом внутренних криминальных конфликтов… Но мы не исключаем и попытки российских спецслужб также устранить одиозную фигуру", — сказал Руководитель аппарата главы Службы безопасности Украины Игорь Гуськов.

"Но мы не исключаем и попытки российских спецслужб устранить довольно одиозную фигуру, которая, по имеющейся у нас информации, мешала россиянам. По нашим данным, за этим взрывом стоят или боевики, или российские спецслужбы. Мы уточняем, я не хочу комментировать обстоятельства, потому что для нас важно, что был взрыв, в результате которого погиб Захарченко", – добавил Гуськов.

В администрации ДНР произошедшее назвали террористическим актом.

Пользователи соцсетей отреагировали на трагическую гибель словами соболезнований.

