Путин назвал подлым убийство главы ДНР Александра Захарченко (16)

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В мире | 31 августа 2018 года, 20:52

Президент России Владимир Путин прокомментировал убийство главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко.

Заявление президента опубликовано на сайте Кремля.

«Подлое убийство Александра Захарченко — это ещё одно свидетельство: те, кто выбрал путь террора, насилия, запугивания, не хотят искать мирное, политическое решение конфликта, не хотят вести реальный диалог с жителями юго-востока. А делают опасную ставку на дестабилизацию ситуации, на то, чтобы поставить народ Донбасса на колени. Этого у них не получится», — говорится в сообщении.

Российский лидер также выразил соболезнования в связи с гибелью Захарченко.

«Хочу еще раз выразить соболезнования родным и близким Александра Владимировича Захарченко, всем жителям Донбасса. Россия всегда будет вместе с вами», — добавил Путин.

Президент выразил надежду на то, что организаторы и исполнители этого преступления понесут заслуженное наказание.

Комментарии 16
Патриот 27 минут назад
Так воюют только шакалы! Смерть ВСУ Украины, козлу Пидаршенко и всей его банде!!!!
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этого у них не получится40 минут назад
Россия всегда будет с вами , походу Вова реально обгадился
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Адельфина52 минуты назад
Выражает сочувствие Донбассу! ... после того, как он его слил, ему только это и осталось.
А, да - люди ещё говорят, что он попросил глав ДНР и ЛНР не трогать Порошенко.
Судя по тому, что эта парашина тварь живет и здравствует - верю.
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