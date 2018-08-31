Путин назвал подлым убийство главы ДНР Александра Захарченко (16)
Президент России Владимир Путин прокомментировал убийство главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко.
Заявление президента опубликовано на сайте Кремля.
«Подлое убийство Александра Захарченко — это ещё одно свидетельство: те, кто выбрал путь террора, насилия, запугивания, не хотят искать мирное, политическое решение конфликта, не хотят вести реальный диалог с жителями юго-востока. А делают опасную ставку на дестабилизацию ситуации, на то, чтобы поставить народ Донбасса на колени. Этого у них не получится», — говорится в сообщении.
Российский лидер также выразил соболезнования в связи с гибелью Захарченко.
«Хочу еще раз выразить соболезнования родным и близким Александра Владимировича Захарченко, всем жителям Донбасса. Россия всегда будет вместе с вами», — добавил Путин.
Президент выразил надежду на то, что организаторы и исполнители этого преступления понесут заслуженное наказание.
А, да - люди ещё говорят, что он попросил глав ДНР и ЛНР не трогать Порошенко.
Судя по тому, что эта парашина тварь живет и здравствует - верю.