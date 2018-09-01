Пассажирский самолет потерял крыло при аварийной посадке в Сочи (6)

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В мире | 1 сентября 2018 года, 10:38

В аэропорту Сочи пассажирский "Боинг-737" компании UTair, выполнявший рейс из Москвы, при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и столкнулся с ограждением, после чего загорелся.

"Боинг выкатился за ВПП, а затем, преодолев по инерции полосу безопасности, ударился о бруствер и лишился левого крыла", - сообщил Интерфаксу источник в службах аэропорта.

Пожар удалось потушить, пассажиры и экипаж эвакуированы. По последней информации минздрава, в результате ЧП пострадали 18 человек, в том числе трое детей. Ранее сообщалось о шести пострадавших от ожогов. Как стало известно, один из сотрудников аэропорта скончался на месте происшествия от сердечного приступа.

Как уточнили в UTair, всего на борту находились 164 пассажира и 6 членов экипажа.

"Самолет Boeing 737-800 с бортовым номером VQ-BJI, следующий рейсом UT579 Москва — Сочи, после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Воздушное судно скатилось в русло реки, в результате чего разрушились стойки шасси и крыло, произошло возгорание левого двигателя", - сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

Источник: Русская служба BBC

Фото: flickr.com/Игорь Кондаков

Комментарии 6
Патриот 46 минут назад
Миксы! Пока вы пишете новости самолёт уже отремонтировали и люди давно выздоровели. Поражаюсь вашей быстрой коммуникабельностью! Смотрите похороны Маккейна не проспите!
1
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Саня1 час назад
У свиней внеочередные выборы грядут, раз решили для поднятия рейтинга уголовничков в лугандонии да самлоёт завалить?
Или просто решили отвлечь от грядущей пенсионной реформы?
7
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Ну ты и гнида !1 час назад
Когда уже захлебнешься в собственной желчи...
5
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