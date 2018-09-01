При взрыве в донецком кафе погибли два человека (20)
Кроме главы ДНР Александра Захарченко при взрыве в донецком кафе «Сепар» погиб еще один человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС ДНР.
Второй жертвой взрыва стал телохранитель Захарченко. По уточненным данным, ранения получили 12 человек.
Глава ДНР Александр Захарченко был убит накануне взрывом в кафе «Сепар» в центре Донецка. При взрыве пострадал также министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев («Ташкент»), находившийся в кафе вместе с главой республики. Произошедшее власти непризнанной республики квалифицировали как теракт и обвинили в нем украинских диверсантов. Въезд и выезд из Донецка был перекрыт, на улицах появилась военная техника, вооруженные формирования ДНР и соседней ЛНР были приведены в боевую готовность. Вскоре были задержаны несколько подозреваемых.
Источник: РБК
Фото: flickr.com/Алексей М
Гопники, зайдя в кафе, открыли приветственный огонь в потолок в честь подохшего намедни кобздона.
В общем, ушастому люстра на голову упала.