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Кроме главы ДНР Александра Захарченко при взрыве в донецком кафе «Сепар» погиб еще один человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС ДНР.

Второй жертвой взрыва стал телохранитель Захарченко. По уточненным данным, ранения получили 12 человек.

Глава ДНР Александр Захарченко был убит накануне взрывом в кафе «Сепар» в центре Донецка. При взрыве пострадал также министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев («Ташкент»), находившийся в кафе вместе с главой республики. Произошедшее власти непризнанной республики квалифицировали как теракт и обвинили в нем украинских диверсантов. Въезд и выезд из Донецка был перекрыт, на улицах появилась военная техника, вооруженные формирования ДНР и соседней ЛНР были приведены в боевую готовность. Вскоре были задержаны несколько подозреваемых.

Источник: РБК

Фото: flickr.com/Алексей М