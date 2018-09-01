В Чили расследуют 119 дел о сексуальном насилии, связанных с церковью (5)

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В мире | 1 сентября 2018 года, 12:50

Чилийское надзорное ведомство расследует больше сотни уголовных дел о преступлениях на сексуальной почве, подозреваемыми по которым проходят священнослужители и люди, связанные с церковью.

Под следствием находятся 167 человек, среди которых 96 священников и семь епископов, сообщает Televisa News. При этом ведомство не уточняет, в каких именно преступлениях их подозревают. Но в отношении них возбуждено 119 уголовных дел.

Потерпевшими признаны 178 человек, из них 79 на момент совершения преступлений были несовершеннолетними.

В июле прокуратура опубликовала доклад, согласно которому правоохранительные органы вели расследование 34 дел о сексуальном насилии в церкви.

Вокруг католической церкви в Чили уже несколько лет не утихают скандалы из-за священников-педофилов. В середине мая все 34 епископа Чили подали Папе Римскому прошение о коллективной отставке. Впоследствии Франциск в письме, адресованном жителям южноамериканской республики, признал, что Римско-католическая церковь не смогла вовремя отреагировать на заявления пострадавших от действий священников в Чили.

Источник: NEWSru.com

Комментарии 5
Саня3 часа назад
Приятно слышать о расследованиях.
И только в срашке, как и тысячу лет назад принято молчать о приношении своих детей очередному "змею горынычу"
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Домовой2 часа назад
Ну ты без очка никак не можешь? Пидор ты гнойный! Потому и в голове у тебя мысли только о заднице. Сколько шекелей уже заработал? Пора тебе на свою " историческую родину " сваливать.
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jurijs3 часа назад
Церковь и верха в правительстве многих стран, не исключение и Латвия, легальная ширма для пидо-асов ,которые даже и не скрывают свои наклонности .Все их знают, но молчат и считают это нормальным явлением .Абу Дабу даже руки им готов целовать, не смотря на свои убеждения позоря весь свой род.Деньги и власть превыше всего стало виною всему этому.
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