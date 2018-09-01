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Специалисты американской разведки и военные эксперты составили предварительный список объектов в Сирии, которые станут целями для ракетных ударов в случае применения химического оружия, сообщает CNN со ссылкой на должностных лиц США.

Решение о нанесении удара еще не принято, но США готовы отреагировать очень быстро, и собранные данные передадут Пентагону, как только президент США Дональд Трамп примет решение об ударе по Сирии.

Ранее Минобороны России и МИД России предупредили, что в Сирии готовится провокация с химическим оружием, которая станет поводом для новых ударов союзников (США, Франции, Великобритании) по правительственным объектам в САР.