СМИ узнали о списке целей США в Сирии (17)
В мире | 1 сентября 2018 года, 13:42
Специалисты американской разведки и военные эксперты составили предварительный список объектов в Сирии, которые станут целями для ракетных ударов в случае применения химического оружия, сообщает CNN со ссылкой на должностных лиц США.
Решение о нанесении удара еще не принято, но США готовы отреагировать очень быстро, и собранные данные передадут Пентагону, как только президент США Дональд Трамп примет решение об ударе по Сирии.
Ранее Минобороны России и МИД России предупредили, что в Сирии готовится провокация с химическим оружием, которая станет поводом для новых ударов союзников (США, Франции, Великобритании) по правительственным объектам в САР.
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