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Голосеевский районный суд Киева приговорил обвиняемого в попытке убийства журналиста Бабченко Бориса Германа к тюремному сроку в четыре года шесть месяцев, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на Службу безопасности Украины.

«30 августа этого года Голосеевский районный суд Киева признал виновным гражданина Бориса Германа в том, в чем он обвинялся. Ему назначен реальный срок наказания – 4 года и 6 месяцев лишения свободы», — сказал глава СБУ Василий Грицак.

По его словам, приговор вступит в силу спустя месяц.

Грицак уточнил, что Герман пошел на сделку со следствием: сотрудничал, давал «очень интересные» показания, которые еще будут проверяться.

29 мая на Украине официально сообщили о смерти Аркадия Бабченко в результате покушения, но на следующий день объявили, что покушение было инсценировано СБУ. Герман был обвинен в организации убийства, в причастности к которому украинская сторона подозревала российские спецслужбы. Москва отрицала все обвинения.

Источник: Полит.ру

Фото: скриншот с Youtube