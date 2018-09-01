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Ванесса Маркес - американская актриса, известная ролью медсестры Венди Голдман в сериале "Скорая помощь", была смертельно ранена полицейскими в собственном доме в Южной Пасадене, Калифорния. Полицейские открыли огонь после того, как 49-летняя Маркес направила на них пистолет, впоследствии оказавшийся пневматической копией.

Полиция прибыла в дом Ванессы Маркес по вызову хозяина жилья, который пожаловался на агрессивное поведение женщины. Это был не первый подобный случай: как сообщается, Маркес страдала рядом психических расстройств, включая депрессию и невроз навязчивых состояний.

Вместе с полицией к дому Маркес прибыли психиатры, чтобы убедить женщину пройти обследование в клинике. По словам лейтенанта полиции округа Лос-Анджелес Джо Мендозы, было видно, что у Маркес не все в порядке со здоровьем. Через полтора часа уговоров женщина пришла в крайнее возбуждение, выхватила пистолет и направила его на полицейских.

Как минимум одна из пуль, выпущенных патрульными, попала в цель. Получившую ранение актрису доставили в больницу, но спасти ее не удалось.

Ранее в своем "Твиттере" Ванесса Маркес признавалась, что страдает от неизлечимой болезни пищеварительной системы - целиакии, при которой организм не переносит глютен. Также, как пишут американские СМИ, Маркес страдала от ониомании - непреодолимого желания делать покупки.

В прошлом году Ванесса Маркес попала на страницы таблоидов, обвинив своего партнера по сериалу "Скорая помощь" Джорджа Клуни в том, что он добился, чтобы ее лишили роли, после того как она выступила с разоблачениями проявлений сексизма и расизма на съемочной площадке сериала.

"Клуни был одним из тех, кто добился, чтобы мое имя внесли в черный список, когда я рассказала о домогательствах во время съемок "Скорой помощи". Те женщины, которые отказываются играть в эти игры, расплачиваются карьерой. Так случилось со мной", - написала Ванесса Маркес у себя в "Твиттере".

"По крайней мере я в хорошей компании", - добавила Маркес, разместив в своем "Твиттере" ссылку на материал об актерах, чья карьера была разрушена из-за их политических убеждениий или нежелания принимать домогательства со стороны магнатов шоу-бизнеса.

Позже она сообщила, что ее аккаунт в "Твиттере" заблокировали.

Джордж Клуни отверг все обвинения со стороны Маркес, заявив, что он не мог бы и никогда не хотел мешать ее карьере.

Источник: Русская служба BBC