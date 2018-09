В мире |

Экс-президент США Билл Клинтон засмотрелся на фигуру певицы Арианы Гранде, которая выступала на похоронах певицы Ареты Франклин.

Американский комик Тим Янг опубликовал в твиттере видеозапись, на которой видно, как Клинтон, сидевший позади Гранде, с нескрываемым восхищением смотрит на певицу.

Gross... Watch Bill Clinton look Ariana Grande up and down when she sings at #ArethaFranklinFuneral and try not to throw up in your mouth. pic.twitter.com/aXQvcBmW2Y