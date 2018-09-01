Клинтон засмотрелся на фигуру Арианы Гранде на похоронах Ареты Франклин (2)

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В мире | 1 сентября 2018 года, 21:41

Экс-президент США Билл Клинтон засмотрелся на фигуру певицы Арианы Гранде, которая выступала на похоронах певицы Ареты Франклин.

Американский комик Тим Янг опубликовал в твиттере видеозапись, на которой видно, как Клинтон, сидевший позади Гранде, с нескрываемым восхищением смотрит на певицу.

Пользователи твиттера поспешили раскритиковать бывшего президента, назвав его «извращенцем», а его поведение «отвратительным».

Накануне в Детройте состоялось прощание с «королевой соула» Аретой Франклин. Присутствовавший там Клинтон также выступил с прощальной речью.

В январе 2017 года поведение Клинтона также спровоцировало скандал. Экс-глава государства на инаугурации президента Дональда Трампа засмотрелся на его дочь Иванку, за что получил укоризненный взгляд от своей супруги Хиллари.

Источник: Газета.ru

Комментарии 2
Домовой1 час назад
Ну и что? Если мужик в таком возрасте ещё может оценить женскую фигуру по достоинству ( не на пидоров ему же заглядываться ) то это плохо? Бред! Не на свою же супружницу , активную гомо, он должен смотреть, которая ему всю супружескую жизнь мозг ела и наверняка к себе ( как к женщине ) почти не допускала, раз к Монике за услугами пришлось обращаться. :))
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Нить1 час назад
:) У них педерастический образ жизни.
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