Более 120 тысяч человек собрались на церемонии прощания с Захарченко (47)

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В мире | 2 сентября 2018 года, 11:31

На церемонию прощания с главой самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александром Захарченко, погибшим в результате взрыва 31 августа, уже прибыли более 120 тысяч человек. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя администрации.

На время проведения траурных церемоний движение транспорта в центре города было перекрыто, безопасность на месте обеспечивают сотни сотрудников силовых структур ДНР.

Глава Крыма Сергей Аксенов и депутат Госдумы РФ, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская так же приехали на церемонию прощания.

2 сентября в Донецке проходит церемония прощания с Захарченко. Траурное мероприятие проходит в здании Донецкого государственного академического театра оперы и балета имени Соловьяненко.

Напомним, Захарченко погиб 31 августа в результате теракта — взрыва в ресторане "Сепар" в центре Донецка. В тот же день задержали украинских диверсантов, подозреваемых в осуществлении этого теракта.

Источник: Polit.ru

Комментарии 47
Ага2 часа назад
Посмотри онлайн трансляции тупица. Сколько людей пришло, правда их лично Путин автоматом туда пригнал. Никогда народ не простит то что твари обстреливали мирных жителей, никогда они не попросят помощи у вукраины и не попросятся обратно.
5
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Кувалда2 часа назад
Фильтруй свой базар. Я бы тебе рога отбил.
3
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Кувалда1 час назад
Ты только можешь такое анонимно написать, а на улице за свой базар по полной программе ответил бы
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