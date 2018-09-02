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На церемонию прощания с главой самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александром Захарченко, погибшим в результате взрыва 31 августа, уже прибыли более 120 тысяч человек. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя администрации.

На время проведения траурных церемоний движение транспорта в центре города было перекрыто, безопасность на месте обеспечивают сотни сотрудников силовых структур ДНР.

Глава Крыма Сергей Аксенов и депутат Госдумы РФ, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская так же приехали на церемонию прощания.

2 сентября в Донецке проходит церемония прощания с Захарченко. Траурное мероприятие проходит в здании Донецкого государственного академического театра оперы и балета имени Соловьяненко.

Напомним, Захарченко погиб 31 августа в результате теракта — взрыва в ресторане "Сепар" в центре Донецка. В тот же день задержали украинских диверсантов, подозреваемых в осуществлении этого теракта.

Источник: Polit.ru