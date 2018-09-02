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58-летняя гражданка Польши напала с ножом на посетителей коммунального музея итальянского городка Каннето-суль-Ольо, сообщает La Gazzetta di Mantova.

Выйдя из музея, женщина напала на прохожих на улице. Четыре человека получили ранения, одна из раненых позднее скончалась.

Мотивы нападавшей устанавливаются. Задержавший женщину полицейский заявил, что когда он приблизился к ней, ее глаза буквально "вылезали из орбит".

Источник: Polit.ru

Фото из Flickr/CDF 4455