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При проведении земляных работ на территории олимпийского комплекса "Лужники" в Москве обнаружен неразорвавшийся снаряд времен Второй мировой войны, рассказал ТАСС представитель управления МВД.

Место находки оцеплено, проводятся мероприятия по обеспечению безопасности людей.

Другие подробности не приводятся.

Напомним, на стадионе "Лужники" проходил финальный матч чемпионата мира по футболу.

Источник: Polit.ru

Фото из Flickr/Lyudmila Izmaylova