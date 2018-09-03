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Ученые Университета Вашингтона и Фонда Мелиссы Гейтс выяснили, какое количество алкоголя употребляют граждане разных стран. Их выводы опубликованы в журнале Lancet.

Среднесуточный показатель употребления алкогольных напитков в мире — 1,7 напитка для мужчин и 0,73 напитка для женщин (1 условный напиток равен либо 100 мл красного вина, либо 280 мл пива, либо 30 мл крепкого алкоголя).

Самыми пьющими мужчинами оказались румыны (8,2 напитка), второе место делят жители Португалии и Люксембурга (7,2 напитка), далее следуют украинцы и литовцы (7 напитков).

Среди женщин самыми пьющими оказались украинки (4,2 напитка). Жительницы Андорры, Люксембурга и Белоруссии употребляют 3,4 порции, шведки, датчанки и ирландки — по 3,1 порции.

Самыми трезвыми мужчинами оказались пакистанцы (0,0007 напитка), среди женщин меньше всех пьют жительницы Ирана (0,0003 порции).

Источник: Polit.ru

Фото из Flickr/Andrei Vykhodtsev