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Американский рэп-исполнитель Канье Уэст заявил, что всерьез рассматривает возможность участвовать в выборах президента США в 2024 году. Об этом он сказал в интервью чикагскому радио, сообщает Fox News.

"Да, это на 100% может произойти в 2024 году", — сказал музыкант.

Уэст, ярый сторонник президента Дональда Трампа, отметил, что не собирается "пытаться" занять кресло главы государства, а сделает это точно, если примет решение об участии.

Впервые о своих планах на президентство Уэст объявил в 2015 году. Тогда рэпер заверил, что будет участвовать в выборах в 2020 году.

Источник: Gazeta.ru

Фото из Flickr/MisterNorth