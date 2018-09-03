Канье Уэст может стать кандидатом на пост президента США (6)
В мире | 3 сентября 2018 года, 07:23
Американский рэп-исполнитель Канье Уэст заявил, что всерьез рассматривает возможность участвовать в выборах президента США в 2024 году. Об этом он сказал в интервью чикагскому радио, сообщает Fox News.
"Да, это на 100% может произойти в 2024 году", — сказал музыкант.
Уэст, ярый сторонник президента Дональда Трампа, отметил, что не собирается "пытаться" занять кресло главы государства, а сделает это точно, если примет решение об участии.
Впервые о своих планах на президентство Уэст объявил в 2015 году. Тогда рэпер заверил, что будет участвовать в выборах в 2020 году.
Источник: Gazeta.ru
Фото из Flickr/MisterNorth
В нашем цирке,тоже ест кандидат в премьеры,это Кайминьш.
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А можно и обезьяну из зоопарка(настоящую). Не такая агрессивная,не страдает фобиями,да и ума больше.
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актер вестернов уже был. Теперь можно и рэпера.
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