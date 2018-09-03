В Бразилии сгорел старейший музей страны
В мире | 3 сентября 2018 года, 09:36
В бразильском городе Рио-де-Жанейро сгорел Национальный музей Бразилии, который является старейшим научным учреждением страны. Об этом сообщает Globo.
По данным телеканала, в результате пожара никто не пострадал.
Как отмечается, коллекция музея насчитывает до 20 млн экспонатов.
По предварительной информации, все экспонаты музея были уничтожены пожаром.
Национальный музей Бразилии был открыт в 1818 году королем Португалии Жуаном VI.
Источник: Gazeta.ru
Фото из Flickr/2ForTheRoad