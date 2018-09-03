Макрон: Путин мечтает "демонтировать" ЕС (15)

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В мире | 3 сентября 2018 года, 10:45

Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью шведскому телеканалу SVT заявил, что диалог с Россией необходим и что он уважает Владимира Путина, однако российский лидер, по мнению Макрона, "мечтает о развале ЕС".

Как сообщает РИА "Новости", французский лидер заявил, что Путин якобы мечтает "демонтировать Евросоюз".

Он также добавил, что уважает Путина.

Макрон подчеркнул, что ЕС необходимо создавать новые подходы к безопасности вместе с Россией.

Ранее Макрон заявил, что механизм координации с Россией по Сирии, созданный в Санкт-Петербурге, принес свои первые результаты.

Источник: Ria.ru

Фото из Flickr/

Комментарии 15
Ъ1 час назад
ЕС сам развалится,брекзит и беженцы этому очень хорошо поспособствуют,немцы уже стонут от того что вытворяют мигранты с ближнего востока,Макрон лукавит и ещё Путина тут в чем то обвиняет,придурок.
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Satīra1 час назад
Во французском языке есть такое слово - kretine...
5
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сл1 час назад
лидерам ЕС очень,очень далеко до В.Путина .
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