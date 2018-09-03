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Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью шведскому телеканалу SVT заявил, что диалог с Россией необходим и что он уважает Владимира Путина, однако российский лидер, по мнению Макрона, "мечтает о развале ЕС".

Как сообщает РИА "Новости", французский лидер заявил, что Путин якобы мечтает "демонтировать Евросоюз".

Он также добавил, что уважает Путина.

Макрон подчеркнул, что ЕС необходимо создавать новые подходы к безопасности вместе с Россией.

Ранее Макрон заявил, что механизм координации с Россией по Сирии, созданный в Санкт-Петербурге, принес свои первые результаты.

Источник: Ria.ru

Фото из Flickr/