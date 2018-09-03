В мире |

Житель британского города Рочестер, что в графстве Кент, похитил тело своей тёщи из местного похоронного бюро, совершенно не скрываясь. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, мужчина беспокоился, что последние несколько дней не может дозвониться до сотрудницы похоронного бюро. До погребения оставались считанные дни, и британец отправился в полицию, которая, впрочем, не смогла ему помочь.

Недовольный мужчина тайком от жены арендовал фургон и на тележке вывез тело тёщи в другое похоронное бюро. Он даже вернулся за одеждой покойной, и ни на одном этапе похищения никто не спохватился о пропаже. Похороны состоялись вовремя, а супруга похитителя ничего не заподозрила.

Источник: life.ru

Фото: pixabay.com