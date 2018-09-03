Президент Филиппин извинился за свои слова в адрес Обамы
В мире | 3 сентября 2018 года, 13:15
Филиппинский лидер Родриго Дутерте принёс свои извинения за предыдущие высказывания в адрес американского экс-президента Барака Обамы. Об этом он сказал на встрече с филиппинской общиной в Иерусалиме, его слова приводит телеканал ABS-CBN.
"Я приношу извинения за то, что говорил о нём. Также я прощаю Обаму за его высказывания в адрес проводимой правительством нашей страны борьбы с наркоторговцами", — заявил он.
При этом Обаму Дутерте назвал холодным персонажем и заявил, что в этом его отличие от нынешнего президента страны Дональда Трампа.
Источник: life.ru