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Филиппинский лидер Родриго Дутерте принёс свои извинения за предыдущие высказывания в адрес американского экс-президента Барака Обамы. Об этом он сказал на встрече с филиппинской общиной в Иерусалиме, его слова приводит телеканал ABS-CBN.

"Я приношу извинения за то, что говорил о нём. Также я прощаю Обаму за его высказывания в адрес проводимой правительством нашей страны борьбы с наркоторговцами", — заявил он.

При этом Обаму Дутерте назвал холодным персонажем и заявил, что в этом его отличие от нынешнего президента страны Дональда Трампа.

Источник: life.ru