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Президент Петр Порошенко зарегистрировал в Верховной раде проект изменений в Конституцию относительно интеграции Украины в НАТО и Европейский союз, сообщила представитель главы государства в парламенте Ирина Луценко.

"Сегодня президентом Украины зарегистрированы изменения в Конституцию Украины относительно закрепления европейского, евроатлантического направления развития, - сообщила Луценко на заседании согласительного совета руководителей фракций, депутатских групп и комитетов Рады в понедельник.

Она пояснила, что будут внесены изменения в статьи 85, 102, 116, которыми предусмотрена ответственность Верховной рады, президента и кабинета министров Украины по закреплению европейского и евроатлантического направлений.

Кроме того, по словам Луценко, будут внесены изменения в преамбулу основного закона.

"Предлагается также исключить положение, которое предусматривает использование существующих военных баз на территории Украины для временного пребывания иностранных военных формирований на условиях аренды согласно международным договорам. Имеется в виду пребывание Черноморского флота России на территории Крымского полуострова, который является украинским", - сказала представитель президента.

Источник: interfax.ru

Фото: flickr.com/olivier_bouillet