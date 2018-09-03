Порошенко внес поправки к Конституции для вступления Украины в НАТО и ЕС (13)
Президент Петр Порошенко зарегистрировал в Верховной раде проект изменений в Конституцию относительно интеграции Украины в НАТО и Европейский союз, сообщила представитель главы государства в парламенте Ирина Луценко.
"Сегодня президентом Украины зарегистрированы изменения в Конституцию Украины относительно закрепления европейского, евроатлантического направления развития, - сообщила Луценко на заседании согласительного совета руководителей фракций, депутатских групп и комитетов Рады в понедельник.
Она пояснила, что будут внесены изменения в статьи 85, 102, 116, которыми предусмотрена ответственность Верховной рады, президента и кабинета министров Украины по закреплению европейского и евроатлантического направлений.
Кроме того, по словам Луценко, будут внесены изменения в преамбулу основного закона.
"Предлагается также исключить положение, которое предусматривает использование существующих военных баз на территории Украины для временного пребывания иностранных военных формирований на условиях аренды согласно международным договорам. Имеется в виду пребывание Черноморского флота России на территории Крымского полуострова, который является украинским", - сказала представитель президента.
Источник: interfax.ru
Фото: flickr.com/olivier_bouillet