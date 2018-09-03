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Компания Facebook должна уточнить свое расплывчатое определение терроризма, чтобы помешать правительствам разных стран пользоваться этим недочетом для борьбы с оппозиционными группами и инакомыслящими под предлогом проведения антитерористических мероприятий.

Об этом, как передает агентство Reuters, заявила в Женеве спецдокладчик ООН по защите прав человека в условиях борьбы с терроризмом Фьоннуала Ни Олан.

"Применение слишком общих и неточных определений в качестве основы для регулирования доступа к платформе Facebook может привести к дискриминации, чрезмерной цензуре и произвольному отказу в пользовании соцсетью", - сказала Олан.

Фьоннуала Ни Олан написала письмо основателю и главе Facebook Марку Цукербергу, в котором изложила свои опасения. Она выразила обеспокоенность по поводу слишком широкого определения терроризма и отсутствия у компании основанного на правах человека подхода к доступу и использованию ее платформы.

По мнению спецдокладчика ООН, использование столь расплывчатого определения вызывает особое беспокойство на фоне стремления властей некоторых стран мира признать терроризмом различные формы несогласия и оппозиционной деятельности - мирной или насильственной.

Террористам запрещен доступ к услугам Facebook, над выявлением и удалением соответствующего контента работает большая команда сотрудников компании. Однако Фьоннуала Ни Олан сомневается в правомерности методов, при помощи которых Facebook вычисляет террористическую направленность лица или группы. Представительница международной организации считает "высокопроблематичным" отсутствие какого-либо независимого процесса для мониторинга действий Facebook.

Источник: newsru.com

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