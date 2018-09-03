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В Воронеже автомобилисты в честь третьего сентября выстроили из своих машин портрет известного артиста Михаила Шуфутинского. Об этом сообщает moe-online.ru.

Такой необычной акцией активисты сообщества «МДПС» (местоположение ДПС) в соцсетях решили поздравить жителей Воронежа с началом осени и приобщили флешмоб к «народной» дате — 3 сентября.

«Сейчас 3 сентября - это понедельник, когда студенты идут на учебу, дети в школу, взрослые - на работу. И пусть в первый понедельник осени у вас останется на душе 2 сентября. Когда все было хорошо, было солнце и тепло на улице и в душе», - объяснили участники флешмоба.

В акции участвовало более 80 автомобилей. Ежегодно, третьего сентября пользователи соцсетей вспоминают известную песню артиста и ее строчки: «Я календарь переверну и снова третье сентября».

Источник: gazeta.ru