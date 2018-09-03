ЕС продлит санкции против России (29)
Дипломаты стран ЕС согласовали продление индивидуальных санкций против России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в структурах ЕС.
«Представители стран ЕС согласовали продление индивидуальных ограничительных мер еще на полгода», — сказал источник.
Он также добавил, что данный вопрос будет рассмотрен в рамках следующего этапа, в среду 5 сентября, на заседании постпредов стран ЕС уже в рамках подготовительного органа Совета ЕС.
После всех согласований решение должно быть одобрено непосредственно Советом ЕС.
Ранее сообщалось, что Украина, Албания, Норвегия и Черногория поддержали решение Европейского союза (ЕС) внести в санкционный список шесть компаний, которые участвуют в строительстве Крымского моста.
В марте совет Евросоюза продлил санкции в отношении 150 россиян и представителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народной республик и 38 организаций из-за ситуации, «угрожающей суверенитету Украины». Санкции были продлены до 15 сентября.
Санкционные меры подразумевают заморозку активов физических и юридических лиц, попавших под санкции, а также ограничения на поездки.
Что это значит для Латвии.
Рыбоперерабатывающие предприятия, ещё и ещё сократят работников, захиреет вообще и навсегда.и в итоге многие прекратят существование.
====================
Европейский бизнес несёт убытки, американцы потирают руки в предвкушении новых прибылей.
И кто ЛОХ в итоге?
Надеюсь понятно?
============================
В Подольске Московской области открылся новый полиграфический комплекс
Ангара подешевеет, станет легче почти на 3 тонны и получит увеличенный обтекатель
В Вологодской области открыта сыроварня по производству твердых сыров
Россия заменила иностранные комплектующие для «Ангары»
В Татарстане запустили первое в Европе беспилотное такси
Завод по производству автодомов открылся в Московской области
В Нижегородской области открылось первое в России производство диметилового эфира
В Невельском районе Сахалинской области открыли новый тепличный комплекс
Резидент калининградской ОЭЗ открыл новую фабрику в Славске
В особой экономической зоне «Алабуга» открылись 4 завода
В Тюменской области началось строительство нового полимерного завода
РМК запустила в работу новое конвертерное отделение «Карабашмеди»
А теперь расскажи батрак,что нового у твоего хозяина в римчике?