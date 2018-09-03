ЕС продлит санкции против России (29)

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В мире | 3 сентября 2018 года, 18:06

Дипломаты стран ЕС согласовали продление индивидуальных санкций против России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в структурах ЕС.

«Представители стран ЕС согласовали продление индивидуальных ограничительных мер еще на полгода», — сказал источник.

Он также добавил, что данный вопрос будет рассмотрен в рамках следующего этапа, в среду 5 сентября, на заседании постпредов стран ЕС уже в рамках подготовительного органа Совета ЕС.

После всех согласований решение должно быть одобрено непосредственно Советом ЕС.

Ранее сообщалось, что Украина, Албания, Норвегия и Черногория поддержали решение Европейского союза (ЕС) внести в санкционный список шесть компаний, которые участвуют в строительстве Крымского моста.

В марте совет Евросоюза продлил санкции в отношении 150 россиян и представителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народной республик и 38 организаций из-за ситуации, «угрожающей суверенитету Украины». Санкции были продлены до 15 сентября.

Санкционные меры подразумевают заморозку активов физических и юридических лиц, попавших под санкции, а также ограничения на поездки.

Источник: Газета.ru
Комментарии 29
как то так.4 часа назад
Это очень хорошо.В России будет продолжатся строительство предприятий и местного производства продуктов питания.
Что это значит для Латвии.
Рыбоперерабатывающие предприятия, ещё и ещё сократят работников, захиреет вообще и навсегда.и в итоге многие прекратят существование.
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Европейский бизнес несёт убытки, американцы потирают руки в предвкушении новых прибылей.
И кто ЛОХ в итоге?
Надеюсь понятно?
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Ты да же представит ьне можешь какой кайф.3 часа назад
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А теперь расскажи батрак,что нового у твоего хозяина в римчике?
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доктор БляБолит4 часа назад
Светлана ОНО же Саня..............ты определись петушара.
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