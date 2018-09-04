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Во время, когда в эстонском отделении Danske Bank происходили махинации с отмыванием денег, через него прошло до 30 млрд долларов из России и стран СНГ, ранее объем подозрительных транзакций оценивался в 3 млрд долларов. Об этом пишет газета Financial Times, которая ознакомилась с исследованием консалтингового агентства Promontory Financial.

По данным издания, исследование было заказано Danske Bank.

Эксперты Promontory Financial установили, что за один год через эстонское отделение Danske Bank, крупнейшего коммерческого банка Дании, протекли до 30 млрд долларов нерезидентов страны. Составители доклада заявили, что часть этих денег принадлежала россиянам и жителям стан бывшего СССР.

По данным исследования, средства нерезидентов были в эстонском филиале Danske Bank в 2013 году — этот год считается "пиковым" в скандале с отмыванием денег. В общей сложности незаконные действия продолжались с 2007 по 2015 годы, отмечают в газете.

В издании также рассказали, что в 2013 году из России и стран бывшего СССР было проведено около 30 млрд долларов. При этом в цитате доклада Promontory Financial, которую приводит газета, говорится о "нерезидентах" Эстонии.

Как пишет rbc.ru, не все эти транзакции, как подчеркивает FT, наверняка были подозрительными. Теперь банк, по информации издания, должен доказать регуляторам и своим клиентам, что он не использовался для отмывания средств и что у него достаточно средств для обнаружения "грязных денег".​

"Мы серьезно относимся к этому вопросу, поэтому мы начали обширное расследование [по этому поводу]", — сообщил FT председатель Danske Bank Оле Андерсен.

Представители кредитной организации, по его словам, "полны решимости" и хотят понять "всю картину" произошедшего. "И я считаю, что все заинтересованы в том, чтобы выводы делались на основе проверенных фактов, а не фрагментированных данных, взятых из контекста", — добавил собеседник газеты. ​ Изначально, как напоминает Financial Times, объем подозрительных транзакций в Danske Bank за девять лет оценивался в $3,9 млрд. В июле директор британского инвестиционного фонда Hermitage Capital Уильям Браудер, а также датская газета Berlingske со ссылкой на собственные источники сообщили, что эта сумма возросла до $8,3 млрд. В кредитной организации после этого официально признали, что окончательная сумма объема средств, которые были отмыты, в итоге будет "несколько больше", чем первоначальные оценки.​

В мае руководитель подразделения финансовой разведки эстонской полиции ​Мадис Рейманд рассказал Bloomberg, что за пять лет (с 2011 по 2016 год), по новым данным, ​через отделение датской кредитной организации эстонские банкиры могли отмыть более 13 млрд долларов, большая часть из которых — 7,3 млрд евро(8,6 млрд долларов) — пришлась на "российские деньги и ценные бумаги".

Отмывание средств, по словам Рейманда, осуществлялось посредством сделок, которые проводились по четырем разным схемам. Среди них собеседник Bloomberg в том числе называл передачу акций и облигаций российских компаний на счета нерезидентов в эстонских банках. После этого ценные бумаги, по его данным, продавались через местную финансовую систему, а вырученные средства выплачивались нерезидентам. Последние же, как указывал Рейманд, переводили деньги "в десятки стран и тысячи компаний в обмен на различные товары и услуги".

В 2017 году сообщалось, что Danske Bank признал участие своего дочернего банка в Эстонии в молдавской схеме вывода денег из России.

Весной 2018 года концерн Danske Bank заявил о намерение прекратить обслуживание частных и бизнес-клиентов в странах Балтии и направить свои силы на рынки Северных стран.

Danske Bank прекратил принимать новых частных клиентов в Эстонии и других балтийских странах. Датский концерн намерен сохранить лишь обслуживание бизнес-клиентов Северных стран и международных предприятий.

Напомним, в 2017 году российская "Новая газета" опубликовала расследование о платформе по отмыванию денег, под условным названием "Ландромат", в которой приняли участие банки из почти сотни стран, в том числе из Балтии. По подсчетам журналистов, с 2011-го по 2014-й по этой схеме из России были выведены 22 миллиарда долларов. Балтийские банки, в том числе и латвийские, играли роль транзитных зон. Через Латвию деньги отправлялись дальше — в Швейцарию. Как указывает "Новая газета", через Литву таким образом прошли 77 миллионов евро, а через Эстонию — более полутора миллиардов долларов.

Источник: Gazeta.ru

Фото из Flickr/Danske Bank Sverige