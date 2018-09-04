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В центральной и юго-западной части Японии отменены более 600 авиарейсов из-за приближения тайфуна "Джеби". Об этом сообщает агентство Kyodo.

По данным агентства, самолеты 298 отмененных рейсов должны были взлететь или совершить посадку в аэропорту Осаки (среди них 190 рейсов внутренние). Также приближающийся тайфун вмешался в работу аэропортов Кобе, Нагои и других.

В Kyodo предупредили, что из-за погодных условий в расписании авиарейсов ожидается "путаница" и порекомендовали пользоваться онлайн-табло.

Тайфун "Джеби" получил в Японии порядковый номер 21.

Источник: Gazeta.ru

Фото из Flickr/Tommy Tsutsui