Евросоюз заявил о работе над минскими соглашениями и после смерти Захарченко (8)
Евросоюз намерен продолжить работу над исполнением минских соглашений, не смотря на смерть главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко, сообщает агентство УНН со ссылкой на представительство Евросоюза на Украине.
Минские соглашения "остаются надежной основой для устойчивого политического урегулирования конфликта", сообщили в представительстве, добавив, что ожидают от каждой стороны уважения своих обязательств.
"Мы поддерживаем дипломатическую работу в "нормандском формате", а также Трехстороннюю контактную группу и СММ ОБСЕ", — заключили в пресс-службе.
Александр Захарченко погиб в результате взрыва в донецком кафе "Сепар" 31 августа. ФСБ направила своих сотрудников в ДНР для помощи следствию.
Источник: Polit.ru
Фото из Flickr/sheedypj
Запели про минские соглашения? Которые Киев постоянно нарушал, а ЕС типа ни разу не видал?
Испугались, что Донбасс больше шутки шутить не намерен, а намерен утопить всю киевскую кодлу в котлах? И правильно. И даже Путин, боюсь, уже не уговорит на этот раз выпустить из подобру-поздорову.
Продолжаем закручивать гайки, путлер скоро совсем обезумеет и лично отправится в лугандонию отстреливать опущенцев. Главное, успеть перехватить его руку, когда эта крыса, загнанная в угол, не решит открыть стрельбу ядерным оружием.