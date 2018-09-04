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Евросоюз намерен продолжить работу над исполнением минских соглашений, не смотря на смерть главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко, сообщает агентство УНН со ссылкой на представительство Евросоюза на Украине.

Минские соглашения "остаются надежной основой для устойчивого политического урегулирования конфликта", сообщили в представительстве, добавив, что ожидают от каждой стороны уважения своих обязательств.

"Мы поддерживаем дипломатическую работу в "нормандском формате", а также Трехстороннюю контактную группу и СММ ОБСЕ", — заключили в пресс-службе.

Александр Захарченко погиб в результате взрыва в донецком кафе "Сепар" 31 августа. ФСБ направила своих сотрудников в ДНР для помощи следствию.

Источник: Polit.ru

Фото из Flickr/sheedypj