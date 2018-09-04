На Украине призвали прекратить работу всех российских СМИ (18)
В мире | 4 сентября 2018 года, 11:28
Глава комитета Верховной рады по иностранным делам Анна Гопко заявила, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) должен прекратить работу всех российских СМИ на Украине. Об этом она написала на своей странице в фейсбуке.
По ее мнению, все российские СМИ должны быть внесены в санкционные списки.
"Ежедневно обстреливают мозги людей. Почему мы должны это терпеть? Это не вопрос свободы СМИ...СНБО должен проанализировать и прекратить деятельность всех московских рупоров на Украине, внеся их в санкционный список", — написала Гопко.
Источник: Gazeta.ru
Фото из Flickr/Andrew Milligan sumo
Хохлы напрочь умом поехали! А где свобода слова, демократия!!! Пидаршенко до белочки допился.
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Каклы тупеют уже на по дням и часам ,а по минутам-деградация в самом пике!
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наркотики ещё никому ума не прибавили.
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