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Глава комитета Верховной рады по иностранным делам Анна Гопко заявила, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) должен прекратить работу всех российских СМИ на Украине. Об этом она написала на своей странице в фейсбуке.

По ее мнению, все российские СМИ должны быть внесены в санкционные списки.

"Ежедневно обстреливают мозги людей. Почему мы должны это терпеть? Это не вопрос свободы СМИ...СНБО должен проанализировать и прекратить деятельность всех московских рупоров на Украине, внеся их в санкционный список", — написала Гопко.

Источник: Gazeta.ru

Фото из Flickr/Andrew Milligan sumo