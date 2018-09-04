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Сторонникам запрета смертоносных автономных систем вооружений (боевых роботов) не удалось добиться мандата ООН на выработку юридически обязывающего международного договора в этой сфере, не в последнюю очередь из-за противодействия России, пишет «Коммерсантъ».

В Женеве под эгидой ООН прошли консультации о будущем смертоносных автономных систем (САС) при участии 88 государств, включая Россию. С инициативой запретить автономных роботов-убийц — от беспилотников до танков и систем ПВО — выступили 26 государств, в частности, Австрия, Аргентина, Бразилия, Боливия, Ватикан.

Россия заранее дала понять, что заблокирует это предложение ввиду «сложности с четким разграничением гражданских и военных разработок в области автономных систем». Кроме того, «имеются значительные сомнения относительно обозначаемой радикально настроенными государствами и неправительственными организациями недостаточности действующей международно-правовой базы для регулирования САС», считают в МИДе РФ.

При этом Россия была готова поддержать инициативу Франции и Германии о принятии политического заявления, в котором страны гарантировали бы, что человек в любом случае будет играть ключевую роль при задействовании автономных боевых систем и сможет сохранять контроль над их действиями. Однако это предложение не прошло.

В итоге делегаты согласовали десять потенциальных принципов, на которых в будущем мог бы базироваться подход международного сообщества к САС, в их числе такие: все разработки в сфере искусственного интеллекта военного назначения должны вестись в соответствии с международным гуманитарным правом, а ответственность за применение подобных систем в любом случае должен нести человек.

Источник: ПОЛИТ.РУ

Фото: flickr.com/Alessandro Grussu