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Бывшая сотрудница Белого Дома Моника Левински покинула интервью с известной израильской ведущей Йонит Леви после вопроса о том, принес ли ей личные извинения Билл Клинтон.

Левински — участница скандала 1998 года, возникшего из-за ее сексуальных отношений с 42-м президентом США Биллом Клинтоном. Расследование и скандал привели к попытке импичмента Клинтона.

После того, как Левински произнесла речь о кибербуллинге в Международном конференц-центре в Иерусалиме, ведущая Йонит Леви задала ей вопрос о том, принес ли Билл Клинтон ей личные извинения — в июне 2018 бывший президент заявил, что не станет извиняться перед ней лично.

После вопроса интервьюера Левински отказалась дальше отвечать на вопросы и покинула сцену.

В марте 2015 года Левински выступила на конференции TED с лекцией под названием «Цена позора», в которой рассказывала о сексуальном скандале с Клинтоном, о том, что в результате случившегося она переживала «онлайн-позор» и призывала не травить жертв подобных скандалов в сети.

Имя бывшего президента США также недавно стало предметов насмешек в соцсетях — во время похорон певицы Ареты Франклин в конце августа в твиттере распространились видео, на которых видно, как Клинтон уделял излишнее внимание фигуре певицы Арианы Гранде.

Источник: телеканал "Дождь"

Фото: flickr.com/struga.net