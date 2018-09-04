Три человека пострадали на западе Лондона в результате атаки с использованием ядовитого вещества. Об этом сообщает во вторник, 4 сентября, The Independent.

Полицию вызвали на место происшествия в районе Ноттинг-Хилл вскоре после 14:00 по местному времени (16:00 по лтв). Сообщения также поступили в скорую помощь и пожарную бригаду. Спасатели рассказали, что первоначально им сообщили об атаке с использованием кислоты. В итоге в округе не было обнаружено превышения каких-либо химических показателей.

Какое именно вещество использовалось при нападении, не уточняется. Пострадавшим оказали помощь на месте, а затем доставили в больницу. Детали произошедшего неизвестны. Никаких арестов не производилось, указали в полиции.

The Independent напоминает, что ранее в этом году правительство признало кислоту как «особо опасное оружие». Это позволяет судьям выносить более суровые вердикты в отношении людей, ходящих с подобными веществами по улице.

Великобритания — страна с одним из самых высоких показателей по кислотным атакам на душу населения, отмечает издание Express. По статистике Скотленд-Ярда в 2017 году в Лондоне было зафиксировано 465 подобных нападений, годом ранее — 397.