Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант пообещал добиваться от Евросоюза, чтобы тот как можно скорее ввел новые санкции против России за попытку отравления Сергея и Юлии Скрипалей.

Выступая в британском парламенте, Джереми Хант напомнил, что Соединенные Штаты ориентировочно в ноябре обещают ввести против России новые санкции в качестве наказания за применение химического оружия, и Европа должна последовать их примеру.

"Я считаю, что вопрос о санкциях в ближайшие месяцы станет еще более важным, потому что США заявили, что введут санкции за акцию в Солсбери, и они ясно говорят, что со стороны Европы было бы неподобающе не последовать этому примеру, учитывая, что эта акция совершена на европейской земле", - сказал Хант.

"Крайне важно провести четкую красную линию: применение химического оружия, в том числе нервно-паралитических веществ, совершенно неприемлемо, и цена подобных действий всегда будет высока. ЕС уже договорился о режиме санкций за применение химического оружия, и мы будем давить на них, чтобы этот режим как можно скорее был введен в действие", - добавил Хант, отвечая на вопросы депутатов Палаты общин.

Источник: bbc.com

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