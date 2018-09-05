МИД Британии: новые санкции против России нужны как можно скорее (4)

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант пообещал добиваться от Евросоюза, чтобы тот как можно скорее ввел новые санкции против России за попытку отравления Сергея и Юлии Скрипалей.

Выступая в британском парламенте, Джереми Хант напомнил, что Соединенные Штаты ориентировочно в ноябре обещают ввести против России новые санкции в качестве наказания за применение химического оружия, и Европа должна последовать их примеру.

"Я считаю, что вопрос о санкциях в ближайшие месяцы станет еще более важным, потому что США заявили, что введут санкции за акцию в Солсбери, и они ясно говорят, что со стороны Европы было бы неподобающе не последовать этому примеру, учитывая, что эта акция совершена на европейской земле", - сказал Хант.

"Крайне важно провести четкую красную линию: применение химического оружия, в том числе нервно-паралитических веществ, совершенно неприемлемо, и цена подобных действий всегда будет высока. ЕС уже договорился о режиме санкций за применение химического оружия, и мы будем давить на них, чтобы этот режим как можно скорее был введен в действие", - добавил Хант, отвечая на вопросы депутатов Палаты общин.

Источник: bbc.com

Фото: pixabay.com

Комментарии 4
Sedna 5 часов назад
Думаю, король Артур переворачивается в гробу. Все его усилия сделать Альбион самым справедливым государством превратились в крах. Сейчас Британия самая тупая и дегенеративная страна ( после США). И всё благодаря ее дебильным правителям. Сэры, пэры, королевы, сквайеры - полная помойка и отстой, всё бутафория.
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Хе хе 5 часов назад
Британия самая тупая и дегенеративная страна ( после США)
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Они в этом соревнуются:) ещё,как это ни странно, в этом соревновании хотят участвовать и их подстилочной вши: вусраина,шептуния и проебалтийские вымираты.
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Физиолог королевского двора3 часа назад
При фразе:ссанкцыи против РФ,у Терезы начинался струйный оргазм.
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