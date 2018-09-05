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Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий назвал Адольфа Гитлера "самым большим" демократом. Об этом сообщает РИА "Новости".

В эфире украинского телеканала ICTV Парубий заявил, что изучал прямую демократию "на научном уровне" и призвал не забывать вклад лидера нацистской Германии в ее развитие.

"Я сам огромный сторонник прямой демократии. <…> Кстати, скажу вам, что самым большим человеком, который практиковал прямую демократию, был Адольф Алоизович в 30-х годах", — заявил он.

Отмечается, что украинские политики и общественные деятели известны своими радикальными высказываниями. В частности, в апреле депутат Львовского городского совета Марьяна Батюк в социальных сетях поздравила Гитлера с днем рождения.

Ранее Парубий во время визита в Великобританию предложил британской стороне создать межпарламентскую группу для противодействия "российской гибридной агрессии".

Источник: Gazeta.ru

Фото из Flickr/Vladimir Yaitskiy