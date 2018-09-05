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75-летний Боб Вудворд, журналист и член редколлегии газеты The Washington Post, написал книгу о Дональде Трампе. Она выйдет 11 сентября, но, несмотря на все заверения издателей, некоторые освещенные в ней моменты стали достоянием общественности за неделю до публикации. Выдержки из работы Вудворда "Страх. Трамп в Белом доме" газета опубликовала во вторник в своей электронной версии, сообщает агентство ТАСС.

В 1972-1974 годах, напомним, Боб Вудворд вместе с Карлом Бернштейном прославился благодаря освещению Уотергейтского скандала. Так, из книги становится известно, что спустя месяц после своего прихода в Белый дом Дональд Трамп просил председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерала Джозефа Данфорда разработать план превентивного удара по КНДР. Просьба президента ошеломила Данфорда. "Спустя месяц президентства Трамп попросил у Данфорда план нанесения превентивного удара по КНДР, что ошеломило ветерана боевых действий", - пишет Вудворд.

Кроме того, по словам автора, во время заседания Совета национальной безопасности США 19 января 2017 года Трамп не оценил значимость военного присутствия США на Корейском полуострове, включая специальные операции разведки, которые позволяют зафиксировать ракетный запуск за 7 секунд, тогда как с территории Аляски это заняло бы 15 минут.

Хозяин Белого дома поинтересовался у совета, зачем США вообще тратить на это средства. "Мы делаем это, чтобы избежать Третьей мировой войны", - ответил на это глава Пентагона Джеймс Мэттис.

По окончании встречи совета Мэттис был очень раздражен и встревожен. Он заявил близкому кругу коллег, что президент ведет себя и думает как пятиклассник. Позднее министр обороны США несколько раз официально высказывался в таком же ключе.

Осенью 2017 года Трамп, утверждается в книге, обсуждал с секретарем аппарата Белого дома Робертом Портером, что ситуации с КНДР - это борьба двух лидеров. "Лидер против лидера. Человек против человека. Я против Кима", - говорил американский лидер в те времена, когда называл Ким Чены Ына "человеком-ракетой".

Кроме того, пишет легендарный журналист, Дональд Трамп в 2017 году обсуждал с главой Пентагона возможность убийства президента Сирии Башара Асада. Вудворд утверждает, что разговор состоялся после химической атаки в сирийской провинции Идлиб в апреле 2017 года, ответственность за которую США возложили на власти Сирии.

По словам журналиста, Трамп позвонил главе Пентагона Джеймсу Мэттису и в нецензурных выражениях стал требовать уничтожить Асада. "Давайте... убьем его! Давайте действовать! Давайте... убьем их всех!", - кричал президент. Мэттис пообещал Трампу немедленно этим заняться, но, положив трубку, сообщил одному из своих высокопоставленных помощников, что не собирается убивать Башара Асада, а намерен "действовать намного более взвешенным образом".

Наконец, пишет автор "Страха", тогдашний главный экономический советник Трампа Гэри Кон выкрал документ с его стола, чтобы предотвратить выход страны из двустороннего соглашения о зоне свободной торговли с Южной Кореей.

Согласно Вудворду, Кон "украл со стола Трампа письмо", которое президент собирался подписать, чтобы официально объявить о выходе Соединенных Штатов из торгового соглашения с Южной Кореей. Бывший советник президента, по словам журналиста, сам рассказал о случившемся своему помощнику и объяснил свои действия тем, что стремился защитить национальные интересы. При этом он отметил, что Трамп даже не заметил пропажи.

Аналогичный трюк, согласно книге, Кон собирался проделать снова, чтобы помешать президенту расторгнуть соглашение НАФТА между США, Канадой и Мексикой. Весной 2017 года Трамп был серьезно настроен на то, чтобы немедленно покинуть НАФТА и дал указание Роберту Портеру, который на тот момент был секретарем аппарата Белого дома, подготовить письмо с официальным уведомлением о выходе из соглашения.

Портер выполнил распоряжение, однако он и некоторые другие советники президента опасались, что такой шаг может привести к экономическому и внешнеполитическому кризису. Тогда Портер обратился к Кону, который ответил: "Я могу все это остановить. Я просто заберу бумагу с его стола". Несмотря на то, что Трамп неоднократно подвергал критике оба соглашения, США до сих пор не вышли ни из НАФТА, ни из зоны свободной торговли с Южной Кореей, отмечает издание. В настоящее время переговоры об изменении условий этих договоренностей продолжаются.

Гэри Кон ушел в отставку с должности главного экономического советника президента США в марте 2018 года. Хотя публично ни он, ни Белый дом не признавали, в чем была причина, практически все местные СМИ со ссылкой на неназванных представителей администрации указали, что советник уволился в знак протеста.

Одной из причин решения, по этим данным, было несогласие Кона с намерением президента ввести пошлины на импорт стали и алюминия. Советник считал такой подход ошибочным и убеждал Трампа не идти на поводу у сторонников протекционистских мер.

Источник: NEWSru.com

Фото: flickr.com/Donald Trump