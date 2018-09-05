В Эстонии двух мужчин подозревают в шпионаже в пользу России (6)
В мире | 5 сентября 2018 года, 14:18
Эстонский суд арестовал двух мужчин, которых подозревают в передаче секретных данных Главному разведывательному управлению (ГРУ) Генерального штаба Вооруженных сил России. Об этом сообщает эстонский портал Delfi.
«Во вторник, 4 сентября, Харьюский уездный суд по ходатайству государственной прокуратуры взял под стражу двух мужчин, которых подозревают в государственной измене», — говорится в сообщении портала.
Обвинение считает, что задержанные передавали государственные секреты и засекреченные сообщения Главному разведывательному управлению (ГРУ) Генерального штаба Вооруженных сил России.
По данным портала, один из подозреваемых во время совершения преступления служил в Силах обороны Эстонии.
Источник: Газета.ru
Фото: flickr.com/Brian Aslak
Два мужика,это уже само по себе подозрительно.Их проверяли на ринкевичивизм?
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Отец и сын, долбоёб.
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Nemot vèrà visà pasaulè atmaskotos Krievijas spiegus, rodas saubas par Krievijas izlùkdienesta kvalitàti, vai arì spiegu kvantitàte sàk pàrsniegt visas sapràta robeźas.
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