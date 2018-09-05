В Эстонии двух мужчин подозревают в шпионаже в пользу России (6)

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В мире | 5 сентября 2018 года, 14:18

Эстонский суд арестовал двух мужчин, которых подозревают в передаче секретных данных Главному разведывательному управлению (ГРУ) Генерального штаба Вооруженных сил России. Об этом сообщает эстонский портал Delfi.

«Во вторник, 4 сентября, Харьюский уездный суд по ходатайству государственной прокуратуры взял под стражу двух мужчин, которых подозревают в государственной измене», — говорится в сообщении портала.

Обвинение считает, что задержанные передавали государственные секреты и засекреченные сообщения Главному разведывательному управлению (ГРУ) Генерального штаба Вооруженных сил России.

По данным портала, один из подозреваемых во время совершения преступления служил в Силах обороны Эстонии.

Источник: Газета.ru

Фото: flickr.com/Brian Aslak

Комментарии 6
Хм 5 часов назад
Два мужика,это уже само по себе подозрительно.Их проверяли на ринкевичивизм?
3
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Саня 5 часов назад
Отец и сын, долбоёб.
10
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Patriot 5 часов назад
Nemot vèrà visà pasaulè atmaskotos Krievijas spiegus, rodas saubas par Krievijas izlùkdienesta kvalitàti, vai arì spiegu kvantitàte sàk pàrsniegt visas sapràta robeźas.
12
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